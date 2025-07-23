«АвтоВАЗ» объяснил логотипы Renault на деталях Lada Iskra

Наличие логотипов Renault на некоторых комплектующих новой Lada Iskra связано с использованием оснастки, заказанной при французских акционерах. Об этом сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», подчеркнув экономическую нецелесообразность замены оборудования, передает РИА Новости.

«Проект стартовал ранее, часть пресс-форм произведена тогда же. Перезаказ исключительно для изменения брендинга экономически неоправдан», — пояснили в компании.

При этом свыше 90% деталей модели имеют российское происхождение.

В Тольятти в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля «ВАЗ-2101» началось производство модели Lada Iskra. С конвейера завода первыми сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день выпуска было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях. В разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. О том, что представляет собой новинка «АвтоВАЗа», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «АвтоВАЗ» показал Lada Azimut.