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Мужчина прокатился на капоте Toyota по Ленобласти, и это попало на видео

В Ленобласти на видео попало, как мужчина проехал на капоте Toyota
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В Ленинградской области мужчина проехал на капоте черной иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Мужчина решил прокатиться на капоте автомобиля в Кузьмолово», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как человек стоит на капоте автомобиля, который едет по проезжей части, и держится за крышу.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина перелетела через машину после жесткого удара на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина идет по пешеходному переходу, где ее сбивает автомобиль, который движется на большой скорости. От удара калининградка перелетает через транспорт.

По словам очевидца, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в шесть вечера. Пострадавшего госпитализировали, информация о состоянии уточняется.

Ранее кульбит россиянина на проезжей части попал на видео.

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