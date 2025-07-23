В Петербурге мопедист и его пассажир разбились о столб

В Петербурге мопедист расшибся вместе с пассажиром о столб

В Санкт-Петербурге мопедист и его пассажир разбились о столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«19-летний водитель мопеда Yamaha и его пассажир жестко влетели в столб перед въездом в Токсовский тоннель — авария произошла ранним утром, около шести часов. Пострадавшим попытались оказать первую помощь очевидцы и экстренно вызвали скорую», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что мопедист на скорости врезается в столб.

До этого в Малайзии мотоциклисту порезало шею леером воздушного змея, запущенного на оживленной трассе. Инцидент произошел рядом с парком Кепонг на севере столицы Малайзии, Куала-Лумпура.

Пострадавший мотоциклист Лим Лип Энг пожаловался на видео в соцсетях, что нить воздушного змея разорвала его пальто, лямки рюкзака и оставила глубокий порез на шее. Мужчина рассказал, что последствия были бы катастрофическими, если бы между его шеей и натянутой нитью змея не было слоя одежды.

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