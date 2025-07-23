На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мопедист и его пассажир разбились о столб

В Петербурге мопедист расшибся вместе с пассажиром о столб
true
true
true
close
Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге мопедист и его пассажир разбились о столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«19-летний водитель мопеда Yamaha и его пассажир жестко влетели в столб перед въездом в Токсовский тоннель — авария произошла ранним утром, около шести часов. Пострадавшим попытались оказать первую помощь очевидцы и экстренно вызвали скорую», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что мопедист на скорости врезается в столб.

До этого в Малайзии мотоциклисту порезало шею леером воздушного змея, запущенного на оживленной трассе. Инцидент произошел рядом с парком Кепонг на севере столицы Малайзии, Куала-Лумпура.

Пострадавший мотоциклист Лим Лип Энг пожаловался на видео в соцсетях, что нить воздушного змея разорвала его пальто, лямки рюкзака и оставила глубокий порез на шее. Мужчина рассказал, что последствия были бы катастрофическими, если бы между его шеей и натянутой нитью змея не было слоя одежды.

Ранее в Москве газон смыло на проезжую часть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами