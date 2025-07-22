Мотоциклисту разрезало шею воздушным змеем в Малайзии

В Малайзии мотоциклисту порезало шею леером воздушного змея, запущенного на оживленной трассе. Об этом сообщает sinchew.com.my.

Инцидент произошел рядом с парком Кепонг на севере столицы Малайзии, Куала-Лумпура.

Пострадавший мотоциклист Лим Лип Энг пожаловался на видео в соцсетях, что нить воздушного змея разорвала его пальто, лямки рюкзака и оставила глубокий порез на шее. Мужчина рассказал, что последствия были бы катастрофическими, если бы между его шеей и натянутой нитью змея не было слоя одежды. Он также сфотографировал воздушный змей, повисший на фонарном столбе. На кадрах видно, что змей был запущен вблизи шестиполосной магистрали, по которой движется множество автомобилей.

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