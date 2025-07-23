Московским водителям рекомендовали пересесть на метро из-за дождя

Дептранс Москвы: столичным водителям лучше пересесть на метро из-за дождя с грозой

Московских водителей призвали пересесть на метро из-за непогоды. Такую рекомендацию дал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, сегодня до вечера в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер до 15 м/с. Рекомендуем для поездок использовать метро. Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время — после 19:00», — сообщили в ведомстве.

Также в Дептрансе предупредили, что вечером в центре города возможны затруднения в движении. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на вылетных магистралях и МКАД.

Дождь в российской столице продолжается не первый день. Накануне на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. В том числе оказались затоплены станции метро и МЦД, нарушилось движение транспорта. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичи оказались заблокированы в авто из-за затопления и попали на видео.