Москвичи оказались заблокированы в авто из-за затопления и попали на видео

Shot: в Москве брат с сестрой оказались заблокированы в затопленном авто

В Москве люди оказались заблокированы в автомобиле из-за сильного ливня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Москвичи не могут выйти из своей машины из-за сильного ливня и потока воды. По данным SHOT, брат с сестрой заперты в салоне своего Vortex в Ореховом проезде в районе Зябликов», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что дорогу вокруг автомобиля затопило.

Затопило также улицу Бахрушина в центре Москвы, там »появилась река». Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как автомобили проезжают по полностью затопленной дороге. На проезжей части также заметны волны.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве.