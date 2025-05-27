Названа доля поддельного моторного масла в России

Доля поддельного масла на российском рынке превышает 50%, сообщил «Известиям» директор производства ГК Forsage Алексей Павлович. По его словам, это произошло после ухода ведущих зарубежных брендов и разрыва логистических цепочек.

«Основные каналы распространения фальсификата — мелкая розница, СТО и маркетплейсы. Последние особенно уязвимы: часто продаются либо перемаркированные, либо откровенно поддельные масла. По-прежнему существуют и кустарные линии розлива. Отличить такую продукцию «на глаз» практически невозможно», — предупредил эксперт.

До этого директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин заявил, что отсутствие герметичности сальника может стать причиной «масложора».

По его словам, следующая причина исчезновения масла из двигателя — несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя. Также влияет износ маслосъемных колпачков на клапанах, или выход из строя колец поршней, или выросший диаметр цилиндров в блоке.

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