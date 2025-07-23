В Башкирии малолетний ребенок оказался в застрявшей посреди реки Lada

Mash: в Башкирии семья с пятилетним ребенком застряла посреди реки в Lada

В Белорецком районе республики Башкирия семья с ребенком застряла на автомобиле Lada посреди реки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Пересечь Белую на «Ладе» родители с малышом решили между селом Кага и деревней Кагарманово. Но легковушка завязла посреди течения. Вытаскивали их спасатели. Потом еще сопроводили до трассы, чтобы убедиться, что все в порядке», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что белый автомобиль стоит в воде, при этом к транспорту привязан трос.

До этого сообщалось, что в Москве больной диабетом просил помощи, стоя на крыше затопленного автомобиля.

«Вечером 22 июля в районе Фили-Давыдково (ЗАО Москвы) на улице Малая Филевская полностью затопило легковой автомобиль. Внутри находился мужчина, страдающий диабетом. Он успел выбраться на крышу машины и оттуда звал на помощь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Моя Москва».

На кадрах видно, как мужчина стоит на крыше красного автомобиля, который наполовину ушел под воду.

Ранее автомобиль с москвичом перевернулся на проезжей части и попал на видео.