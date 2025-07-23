У Крымского моста образовалась пробка из 600 автомобилей

Перед въездом на Крымский мост скопилось более 600 автомобилей

У Крымского моста 22 июля 2025 года скопилось большое количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 13 часов в очереди находится более 600 автомобилей.

«13:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.