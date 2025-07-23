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Водитель звал медведя поехать в Коломну на фуре, и это попало на видео

В Краснодарском крае водитель звал медведя поехать в Коломну на большегрузе
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В Краснодарском крае водитель фуры предлагал медведю уехать с ним в Коломну. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Мишка! Иди сюда, иди сюда, Мишка. Мишаня! Ну иди ко мне! Едешь? В Коломну едешь, машань?», — сказал автор видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, как медведь идет возле проезжей части. По информации канала, инцидент произошел возле села Четвертая Гунайка в Туапсинском районе.

До этого сообщалось, что в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги.

По информации канала, хищника заметили на трассе, на территории заповедника «Земля леопарда».

Кроме того, в Самаре мужчина ехал на электросамокате с женщиной на плечах. На записи заметно, что мужчина едет на электросамокате по оживленной дороге, при этом на его плечах находится женщина.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве.

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