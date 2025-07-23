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В Подмосковье грузовик с азотной кислотой в оранжевой дымке попал на видео

В Подмосковье грузовик с азотной кислотой прохудился и попал на видео
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В районе выезда из Королева прохудился грузовик с азотной кислотой. Об этом пишет «МК:Срочные новости».

«Неприятное вещество вылилось на проезжую часть. Сейчас источник заражения уже под контролем, водителям ничего не угрожает, но если едете мимо, стекла лучше не опускать», — говорится в публикации.

Инцидент запечатлели на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Типичный Королев». На них видно, что из пластиковых кубов на грузовике выливается жидкость, а машину окружил оранжевый дым.

До этого на МКАД водитель грузового фургона не заметил фронтальный погрузчик (спецмашина на базе тяжелого трактора), а также едущий за ним компактный Peugeot 107 и врезался в них.

ДТП произошло на 78-м километре МКАД днем 16 июня 2025 года. На кадрах видно, что тяжелый фронтальный погрузчик движется с малой скоростью по правой полосе скоростной трассы. Вплотную за ним едет белый Peugeot. Водитель легкового автомобиля попытался перестроиться левее, как только сплошная линия разметки сменилась прерывистой, но в этот момент в него на большой скорости врезался грузовик.

Ранее калининградка перелетела авто после жесткого ДТП и попала на видео.

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