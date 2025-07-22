На видео попал грузовик, который впечатал малолитражку в трактор на МКАД

На МКАД грузовик ударил Peugeot о трактор и попал на видео

На МКАД водитель грузового фургона не заметил фронтальный погрузчик (спецмашина на базе тяжелого трактора), а также едущий за ним компактный Peugeot 107 и врезался в них. Видеозапись с моментом аварии опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«МКАД стабилен! Только ползущий фронтальный погрузчик добавил новизны», — отмечается в публикации.

ДТП произошло на 78-м километре МКАД днем 16 июня 2025 года. На кадрах видно, что тяжелый фронтальный погрузчик движется с малой скоростью по правой полосе скоростной трассы. Вплотную за ним едет белый Peugeot. Водитель легкового автомобиля попытался перестроиться левее, как только сплошная линия разметки сменилась прерывистой, но в этот момент в него на большой скорости врезался грузовик.

От удара компактный хетчбэк отбросило в соседнюю полосу. Далее грузовик протаранил погрузчик, который уткнулся в отбойник и остановился. То же самое произошло и с грузовиком.

Ранее в Улан-Удэ на видео попал кульбит автомобиля с человеком в салоне.