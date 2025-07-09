В Дагестане помощник судьи и адвокат украли 400 млн рублей через автостраховку

В Дагестане 400 млн рублей похитили помощник судьи и адвокат через автостраховку

В Дагестане мошенники украли 400 млн рублей на схемах, связанных с автострахованием. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника». В преступной группировке числились помощник судьи, адвокат и специалисты экспертных организаций.

«Члены группы инсценировали ДТП, покупали автомобили премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожались, чтобы получить страховые выплаты. Кроме того, была разработана схема фабрикации мелких ДТП с участием невиновных граждан, через чьи счета проходили огромные суммы», — говорится в публикации.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.1, ч.2. ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

До этого мошенники начали реализовывать новую схему обмана по продаже полисов ОСАГО.

В рамках схемы злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию, после чего похищают персональные данные и деньги автомобилистов. Для реализации плана мошенники регистрируют фальшивые домены, которые напоминают сайты популярных страховых компаний.

Ранее глава Россаккредитации уволился после скандала с липовыми документами на авто.