Стал известен приговор для блогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской при дрифте

Блогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской при дрифте, посадили на три года

Одинцовский суд приговорил к трем годам лишения свободы блогера Гаджи Гаджиева, сбившего женщину с коляской во время дрифта на BMW. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Гаджиеву судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом 200 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении», — отмечается в сообщении.

Гаджиев осужден по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, из хулиганских побуждений, а также по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженным с оставлением места ДТП. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ДТП, за которое осужден Гаджиев, произошло в ночь с 14 на 15 ноября 2024 года. Во время дрифта на парковке блогер въехал в толпу зрителей, в том числе сбил женщину с детской коляской.

В апреле 2025 года Гаджиева выпустили из СИЗО.

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