На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен приговор для блогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской при дрифте

Блогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской при дрифте, посадили на три года
true
true
true
close
Телеграм-канал Гаджи Гаджиев

Одинцовский суд приговорил к трем годам лишения свободы блогера Гаджи Гаджиева, сбившего женщину с коляской во время дрифта на BMW. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Гаджиеву судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом 200 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении», — отмечается в сообщении.

Гаджиев осужден по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, из хулиганских побуждений, а также по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженным с оставлением места ДТП. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ДТП, за которое осужден Гаджиев, произошло в ночь с 14 на 15 ноября 2024 года. Во время дрифта на парковке блогер въехал в толпу зрителей, в том числе сбил женщину с детской коляской.

В апреле 2025 года Гаджиева выпустили из СИЗО.

Ранее во Владивостоке внедорожник утонул в море, пока его хозяин катался на гидроцикле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами