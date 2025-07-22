В Ростовской области на видео сняли разбитую Mazda после жесткого кульбита

Под Ростовом на видео сняли разбитые «Газель» и Mazda после жесткого ДТП

В Аксайском районе Ростовской области столкнулись «Газель» и Mazda. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Жуткое месиво из «Газели» и «Мазды» на трассе в Аксайском районе. Удивительно, но все выжили», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения. По информации канала, прибывшие на место аварии спасатели распилили кузов иномарки и достали ее водителя. Аналогичным способом спасли пассажира грузовика и передали его сотрудникам медицинских служб. Водителю «Газели» медицинскую помощь оказали на месте.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

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