Россиянам рассказали, как поступить с утопленным автомобилем

Восстановление утонувшего автомобиля нерентабельно, его проще выбросить или продать на запчасти, сообщил «Постньюс» автоэксперт Арарат Мардоян.

«Если машина подверглась гидроудару — проникновению жидкости в камеры сгорания, то нужно менять двигатель, что проблематично. При этом основной вред ему наносит перепад температур, а не сама вода. Поэтому выгоднее просто избавиться от поврежденного автомобиля», — сказал эксперт.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что в грозу и ливень не стоит выезжать на собственном автомобиле. Если же непогода застала во время движения, лучше остановиться и переждать.

«Ни в коем случае нельзя пытаться штурмовать лужу, тем более не зная глубины. Двигатель может залить, и случится гидроудар, а далее — капитальный ремонт или вовсе замена мотора», — предупредил специалист.

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