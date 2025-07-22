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Россиянам рассказали, как поступить с утопленным автомобилем

Автоэксперт Мардоян: при гидроударе автомобиль ремонтировать невыгодно
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Кадр из видео/Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Восстановление утонувшего автомобиля нерентабельно, его проще выбросить или продать на запчасти, сообщил «Постньюс» автоэксперт Арарат Мардоян.

«Если машина подверглась гидроудару — проникновению жидкости в камеры сгорания, то нужно менять двигатель, что проблематично. При этом основной вред ему наносит перепад температур, а не сама вода. Поэтому выгоднее просто избавиться от поврежденного автомобиля», — сказал эксперт.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что в грозу и ливень не стоит выезжать на собственном автомобиле. Если же непогода застала во время движения, лучше остановиться и переждать.

«Ни в коем случае нельзя пытаться штурмовать лужу, тем более не зная глубины. Двигатель может залить, и случится гидроудар, а далее — капитальный ремонт или вовсе замена мотора», — предупредил специалист.

Ранее были названы 4 опасности при вождении авто в дождь.

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