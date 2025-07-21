Названы 4 опасности при вождении авто в дождь

Во время сильных дождей водителям стоит серьезно опасаться аквапланирования и гидроудара. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Основная опасность при вождении автомобиля в дождь — аквапланирование. Это эффект, при котором шины полностью теряют сцепление с дорогой из-за образовавшегося под ней водяного слоя. В ливень многие люди безудержно несутся вперед, не замечая колеи, в которой образуется вода. В какой-то момент контроль с дорогой теряется. Резина может не справиться с непростой ситуацией. Кажется, лужица мелкая, но глубины в несколько сантиметров достаточно, чтобы машина стала неуправляемой», — сказал эксперт.

В дождь также сильно ухудшается видимость. Стеклоочистители работают часто, отвлекая внимание. В результате водитель может быть дезориентирован, что может привести к ДТП.

Те, кто много курят в машине, также сильно рискуют. Никотин часто оставляет плотную пленку на стеклах, которая в ливень быстро покрывается влагой, и машина мгновенно запотевает изнутри, пояснил специалист.

Вода из глубоких луж может залить подкапотное пространство, что приводит к гидроудару двигателя и последующему дорогому ремонту. Полная остановка автомобиля возможна, если влага попала на электрические соединения.

«Серьезное попадание воды в салон автомобиля чревато окислением контактов и нарушением работы электрических систем. Чтобы не было таких последствий, машину придется разобрать и высушить в специальной камере», — отметил Хайцеэр.

Ранее россиянам назвали главные опасности для автомобиля летом.