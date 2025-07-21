На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы 4 опасности при вождении авто в дождь

Автоэксперт Хайцеэр перечислил 4 опасности при вождении авто в дождь
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Во время сильных дождей водителям стоит серьезно опасаться аквапланирования и гидроудара. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Основная опасность при вождении автомобиля в дождь — аквапланирование. Это эффект, при котором шины полностью теряют сцепление с дорогой из-за образовавшегося под ней водяного слоя. В ливень многие люди безудержно несутся вперед, не замечая колеи, в которой образуется вода. В какой-то момент контроль с дорогой теряется. Резина может не справиться с непростой ситуацией. Кажется, лужица мелкая, но глубины в несколько сантиметров достаточно, чтобы машина стала неуправляемой», — сказал эксперт.

В дождь также сильно ухудшается видимость. Стеклоочистители работают часто, отвлекая внимание. В результате водитель может быть дезориентирован, что может привести к ДТП.

Те, кто много курят в машине, также сильно рискуют. Никотин часто оставляет плотную пленку на стеклах, которая в ливень быстро покрывается влагой, и машина мгновенно запотевает изнутри, пояснил специалист.

Вода из глубоких луж может залить подкапотное пространство, что приводит к гидроудару двигателя и последующему дорогому ремонту. Полная остановка автомобиля возможна, если влага попала на электрические соединения.

«Серьезное попадание воды в салон автомобиля чревато окислением контактов и нарушением работы электрических систем. Чтобы не было таких последствий, машину придется разобрать и высушить в специальной камере», — отметил Хайцеэр.

Ранее россиянам назвали главные опасности для автомобиля летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами