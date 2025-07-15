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Водителям объяснили, как безопасно ездить в грозу и дождь

Автоэксперт Моржаретто: в грозу лучше всего остановить авто и переждать непогоду
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В грозу и ливень не стоит выезжать на собственном автомобиле. Если же непогода застала во время движения, лучше остановиться и переждать. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Ни в коем случае нельзя пытаться штурмовать лужу, тем более не зная глубины. Двигатель может залить, и случится гидроудар, а далее — капитальный ремонт или вовсе замена мотора», — предупредил специалист.

Адвокат, вице-президент движения «Автомобилисты России» Леонид Ольшанский в свою очередь призвал в дождь двигаться медленно. Кроме того, по его словам, необходимо открыть капот и накрыть тканью трамблер, чтобы он не заглох.

Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, до конца рабочей недели (18 июля) в Москве и Подмосковье сохранится высокая вероятность осадков с грозой.

Что касается температуры, эксперт заверил, что тепло из столицы уходить не собирается. Днем воздух будет нагреваться до +24...+29 °C — по области и +26...+27 °C — в Москве. Ночью температура будет колебаться в пределах +13...+18 °C — по области и +15...+18 °C — в столице.

Ранее россиянам рассказали, как вести себя на открытой местности во время гроз с молниями.

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