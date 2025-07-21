На видео попал водитель подмосковной затопленной маршрутки, несущий пассажирку на плече

В Подмосковье водитель маршрутки, оказавшейся на затопленном после ливня участке улицы, вынес пассажиров из салона на руках. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1» и публикует видеозапись эвакуации.

«Герой дня! Водитель застрявшей в луже маршрутки перенёс пассажиров на руках», — отмечается в публикации.

На кадрах виден микроавтобус, стоящий на перекрестке. Его колеса и нижние ступеньки скрыты под водой, двери открыты. Мужчина, стоящий по колено в воде, взял на руки пассажирку с ее вещами и отнес в безопасное место. У стоящей рядом грузовой «Газели» колеса полностью скрыты под водой, водитель грузовика находится в кабине.

Позднее выяснилось, что инцидент с переносом пассажиров затопленной маршрутки произошел в подмосковном Одинцово в 2023 году. Видеозапись размещал паблик «Типичное Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

До этого в Москве вода затопила набережную Яузы. Один из автомобилей, пытавшихся преодолеть водную преграду, не смог этого сделать и остановился.

Ранее в Москве из-за ливня затонуло такси.