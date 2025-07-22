Стало известно, кто находился в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии

РИА Новости: вахтовиков в автобусе, который сорвался с обрыва в Якутии, не было

Вахтовиков в автобусе, который сорвался с обрыва в Якутии, не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Там (в автобусе - ред.) вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке», - рассказал источник.

Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года автобус «НЕФАЗ 4208-34» при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв. В ДТП погибли 13 человек, еще 20 были госпитализированы с травмами.

До этого в Медынском районе Калужской области автобус, перевозивший в оздоровительный лагерь группу детей, протаранил легковой автомобиль Hyundai.

«По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автобусом Yutong, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением водителя 1996 года рождения», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее на видео попал момент наезда каршеринга на мужчину в Нижнем Новгороде.