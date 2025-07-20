На видео попало, как каршеринг сбил пешехода в Нижнем Новгороде и врезался в стену

В Нижнем Новгороде каршеринг сбил пешехода и врезался в дом, ДТП попало на видео

В Нижнем Новгороде нетрезвый водитель каршерингового Chery задавил пешехода и врезался в стену здания. Видеозапись с моментом наезда опубликована в Telegram-канале областной Госавтоинспекции. ДТП произошло на проспекте Ленина.

Водитель 1998 года рождения, управляя транспортным средством Chery, совершил выезд на полосу встречного движения и наезд на пешехода», — сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Chery находился в нетрезвом состоянии. Пешеходу выжить не удалось. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль после выезда на «встречку» пересек три полосы и наехал на человека, который шел по встречной обочине. Другому пешеходу удалось увернуться от машины.

После наезда автомобиль протаранил стену пятиэтажного жилого дома, уточняет Telegram-канал Ni Mash.

Ранее в Красноярском крае водитель сбил ребенка у торгового центра и скрылся с места происшествия.