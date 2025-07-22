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Эксперт заявил о безопасности эксплуатации и зарядки электромобилей во время дождя

Эксперт Мухин: при дожде электрокары безопасны для езды и зарядки
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Мария Девахина/РИА Новости

Во время дождя на электромобилях можно безопасно ездить и даже заряжать их. Об этом РИА Новости рассказал глава компании — производителя аккумуляторов для электротранспорта «Системы автономной энергии» Антон Мухин.

Он подчеркнул, что современные аккумуляторные системы электромобилей разработаны с учетом всех возможных погодных условий, включая дождь. Они обладают высочайшим уровнем защиты, исключающим риск короткого замыкания или поражения током при контакте с водой. Корпус батарей герметичен, а все высоковольтные компоненты имеют двойную изоляцию. Кроме того, системы постоянно контролируют состояние элементов и при обнаружении неисправности незамедлительно отключают питание.

В то же время, отметил Мухин, на электромобиле лучше не передвигаться по глубоким затопленным участкам, чтобы не произошла разгерметизация батареи и влага не попала внутрь. Кроме того, не следует заряжать электрокар, если на кабеле имеются повреждения.

18 июня сообщалось, что в России могут ввести полный запрет стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых паркингах из-за риска возгорания.

Ранее в автомобилях Kia Niro EV обнаружили серьезную неисправность.

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