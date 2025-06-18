В России могут запретить парковку электромобилей на закрытых паркингах

В РФ могут ввести полный запрет на стоянку электромобилей на закрытых паркингах

Полный запрет стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых паркингах могут ввести в России из-за риска возгорания, сообщает Mash. Обращение уже направлено министру МЧС России Александру Куренкову. Авторы инициативы — Национальный автомобильный союз (НАС).

«В РФ растет число «электричек», которые оборудованы высоковольтными системами и тяговыми батареями. В 2024 году продано свыше 80к авто. Это увеличивает риск пожаров — зафиксировано 120 возгораний, что на треть больше, чем в 2023-м»,— говорится в обращении (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр отметил, что на закрытых паркингах электромобили создают риск из-за дыма, выделения веществ и длительного горения, что может привести к выгоранию всего паркинга и угрозе жилым домам. Решение — парковка только на улице, как в некоторых странах.

До этого стало известно, что в России в мае 2025 года было продано 786 новых электромобилей, что на 28% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным среди новых электрокаров по-прежнему является кроссовер Zeekr 001, который в мае был реализован в количестве 126 экземпляров. Второе место занял седан Evolute i-PRO (111 ед.). За ним следуют кроссовер Geely EX5 и минивэн Zeekr 009, имеющие одинаковый результаты (по 51 ед.). Замыкает топ-5 кроссовер Zeekr 7X (48 ед.).

Ранее сообщалось, что в России обрушились продажи электромобилей.