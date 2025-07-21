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На видео попал момент жесткого ДТП с автомобилем ДПС в Приморье

На видео попал момент жесткой аварии со служебной машиной ДПС в Приморье
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В Приморском крае момент аварии со служебной машиной ДПС попал на камеру видеорегистратора. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

«ДТП произошло возле автовокзала в Фокино. Служебное авто ехало с мигалками, когда в него влетела Honda Insight. Как итог — три помятые легковушки и четверо пострадавших», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Приморье произошло массовое ДТП с инспекторами ДПС.

«В Фокино, на Клубной, массовое ДТП с четырьмя авто, включая служебное. Очевидцы говорят, ДПСники преследовали фуру нарушителя, мчались с мигалкой и сиреной, но их не пропустили и жестко дали в бочину», — говорилось в публикации Telegram-канала SHOT.

Ранее московские власти сообщили о новых перекрытиях движения из-за ливня.

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