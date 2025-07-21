Жесткая крупная авария с ДПС и пострадавшими в Приморье попала на видео

В Приморье массовое ДТП с инспекторами ДПС сняли на видео

В Приморье произошло массовое ДТП с инспекторами ДПС. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«В Фокино, на Клубной, массовое ДТП с четырьмя авто, включая служебное. Очевидцы говорят, ДПСники преследовали фуру нарушителя, мчались с мигалкой и сиреной, но их не пропустили и жестко дали в бочину», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали двое полицейских и женщина. На размещенных в Сети кадрах очевидцы вытаскивают инспектора из машины. На место ДТП вызвали скорую.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять суток.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку.

Ранее труба пробила голову пассажирке авто во время ДТП в Приморье.