Мотоцикл с подростком разбился в ДТП с лошадью под Омском

В Омской области мужчина решил прокатить свою 14-летнюю родственницу на мотоцикле, но оба разбились в ДТП из-за лошади. Об этом пишет сообщает региональное УМВД.

Авария произошла вечером 20 июля в Нововоршавском районе. В ДТП попали 26-летний мужчина и его двоюродная сестра на недавно купленном мотоцикле Suzuki. Во время движения на дорогу внезапно выбежала лошадь, в которую врезались молодые люди. В результате полученных травм девушка не выжила. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

На место аварии приехал прокурор района Георгий Котов.

До этого в Приморье произошло массовое ДТП с инспекторами ДПС. В результате аварии пострадали двое полицейских и женщина. На размещенных в Сети кадрах очевидцы вытаскивают инспектора из машины. На место ДТП вызвали скорую.

Ранее на видео попало жесткое ДТП с сыном комика в Киеве.