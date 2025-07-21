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Мотоцикл с подростком разбился в ДТП с лошадью под Омском

В Омской области мотоциклист с девочкой-подростком разбился из-за лошади
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Depositphotos

В Омской области мужчина решил прокатить свою 14-летнюю родственницу на мотоцикле, но оба разбились в ДТП из-за лошади. Об этом пишет сообщает региональное УМВД.

Авария произошла вечером 20 июля в Нововоршавском районе. В ДТП попали 26-летний мужчина и его двоюродная сестра на недавно купленном мотоцикле Suzuki. Во время движения на дорогу внезапно выбежала лошадь, в которую врезались молодые люди. В результате полученных травм девушка не выжила. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

На место аварии приехал прокурор района Георгий Котов.

До этого в Приморье произошло массовое ДТП с инспекторами ДПС. В результате аварии пострадали двое полицейских и женщина. На размещенных в Сети кадрах очевидцы вытаскивают инспектора из машины. На место ДТП вызвали скорую.

Ранее на видео попало жесткое ДТП с сыном комика в Киеве.

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