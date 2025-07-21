В Москве после ливня водители стали соревноваться с речными трамваями

В Москве водители сняли на видео, как они плывут вместе с речными трамваями

В Москве после ливня, который затопил дороги, водители оказались вынуждены «плавать» по трассам. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

«Кто бы мог подумать, что вон там плывет речной трамвайчик, а вот здесь плыву я», — говорит автор видео, который прокатился на автомобиле по огромной луже рядом с водным транспортом.

Как отмечает Telegram-канал, в Москве начались «соревнования» на водном транспорте.

До этого в Москве на фоне сильного ливня затонул автомобиль такси.

На фото с последствиями инцидента видно, что лифтбэк Volkswagen Polo желтого цвета с символикой такси попал в крупную яму с водой под путепроводом. Передняя часть машины скрылась под водой, включая моторный отсек.

Ранее жесткая крупная авария с ДПС и пострадавшими в Приморье попала на видео.