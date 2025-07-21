Сын известного комика, работающий в прокуратуре, насмерть сбил женщину в Киеве

Сын комика Молочного, который работает в прокуратуре, насмерть сбил женщину в Киеве

В Киеве арестовали сына комика Андрея Молочного, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Главный специалист одного из отделов киевской прокуратуры — 24-летний Андрей Молочный (сын российского комика Андрея Молочного) — в ночь на 20 июля в столице Украины, на улице Большой Васильковской, влетел на пешеходную зону и сбил женщину, которая скончалась на месте. Молочный-младший арестован», — говорится в публикации.

Отец подсудимого Андрей Молочный родился в Украине, он известен россиянам по выступлениям в составе юмористического «Дуэта имени Чехова». После 2014 года переехал в Россию.

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