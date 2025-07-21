На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве за эвакуацию автомобиля после дождя придется доплатить

Baza: в Москве за эвакуацию автомобиля из лужи придется доплатить 5 тысяч рублей
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В Москве и области службы эвакуации автомобилей разрываются от вызовов из-за ливней. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Если ваша машина встала, эвакуатор приедет к вам минимум через 3-4 часа. При этом за эвакуацию придется доплатить — 5 тысяч рублей дополнительно за погрузку авто в луже/реке/озере. Каждая компания, занимающаяся перевозкой сломанных машин, получила десятки вызовов за утро», — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые владельцы стали бронировать эвакуаторы на утро, чтобы не ждать спасения из лужи по несколько часов.

До этого в Москве на фоне сильного ливня затонул автомобиль такси.

На фото с последствиями инцидента видно, что лифтбэк Volkswagen Polo желтого цвета с символикой такси попал в крупную яму с водой под путепроводом. Передняя часть машины скрылась под водой, включая моторный отсек.

Ранее в Москве после ливня водители стали соревноваться с речными трамваями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами