Видео: в Москве автомойка с сервисом и машинами утонули в коричневой луже

В Москве на видео утонула автомойка с припаркованными машинами в коричневой луже

В Москве на улице Нагорная из-за ливня затопило автомойку и сервис. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Автомойку и сервис затопило вместе с припаркованными рядом машинами в Москве <...> пожалуй, сегодня без мойки. и без сервиса», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что машины практически полностью утонули в большой коричневой луже.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее в Подмосковье жители начали плавать на сапбордах по затопленным дорогам.