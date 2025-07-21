Видео: в Москве автомойка с сервисом и машинами утонули в коричневой луже

В Москве на улице Нагорная из-за ливня затопило автомойку и сервис. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
«Автомойку и сервис затопило вместе с припаркованными рядом машинами в Москве <...> пожалуй, сегодня без мойки. и без сервиса», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что машины практически полностью утонули в большой коричневой луже.
До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.
Ранее в Подмосковье жители начали плавать на сапбордах по затопленным дорогам.