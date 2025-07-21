Бетонный забор упал на припаркованные автомобили в Балашихе

В подмосковном городе Балашиха бетонный забор рухнул на несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва с огоньком».

Судя по фото, размещенном на канале, пострадали три машины: ВАЗ-2104, Hyundai Accent и Hyundai Getz. У первых двух машин повреждены капоты, лобовые и боковые стекла, двери и крыши. У третьего автомобиля бетонный забор помял двери.

О том, находились ли водители в автомобилях в момент инцидента, не сообщается.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее на юго-востоке Москвы перекрыли улицу из-за провала дорожного полотна.