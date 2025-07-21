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Труба пробила голову пассажирке авто во время ДТП в Приморье

В Приморье пассажирке автомобиля насквозь пробило голову трубой во время ДТП
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Приморье металлическая труба пробила голову пассажирке и прошла сквозь лицо во время жесткой аварии в Приморье, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Водитель Toyota Camry врезался в забор из профлиста в Лесозаводске на улице Челюскина. Предварительно, был пьян. В машине с ним ехала 20-летняя девушка. Оба получили серьёзные травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу Владивостока», — сообщает канал.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять суток.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку.

Ранее Прокуратура Якутии опубликовала фото с упавшим в обрыв вахтовым автобусом.

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