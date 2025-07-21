Появились фото с места падения в глубокий обрыв вахтового автобуса в Якутии

Прокуратура Якутии опубликовала фото с упавшим в обрыв вахтовым автобусом

Прокуратура Якутии опубликовала фото с места падения в глубокий обрыв автобуса с вахтовиками в Нерюнгринском районе.

«Прокуратура г. Нерюнгри организовала проверку по факту происшествия с участием вахтового автомобиля. На место выехал и.о. прокурора г. Нерюнгри», — сообщает канал ведомства.

Судя по фото, автобус после падения в обрыв перевернулся на крышу. У машины сильно деформирован кузов.

Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года автобус «НЕФАЗ 4208-34» при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв. В ДТП погибли 13 человек, еще 20 были госпитализированы с травмами.

До этого в Медынском районе Калужской области автобус, перевозивший в оздоровительный лагерь группу детей, протаранил легковой автомобиль Hyundai.

«По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автобусом Yutong, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением водителя 1996 года рождения», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее на видео попал момент наезда каршеринга на мужчину в Нижнем Новгороде.