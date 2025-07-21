Водитель разбившегося в Якутии автобуса за год получил 7 штрафов за нарушения ПДД

Водитель автобуса, в котором погибло 13 человек в Якутии, семь раз за последний год привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По данным Shot, за рулём в момент трагедии находился 29-летний Виталий Т. За последний год его семь раз штрафовали сотрудники ГИБДД за нарушения правил. Его водительский стаж составлял 5 лет — водил он с 2020 года. В салоне было 33 человека», — сообщает канал.

Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года автобус «НЕФАЗ 4208-34» при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв. В ДТП погибли 13 человек, еще 20 были госпитализированы с травмами.

До этого в Медынском районе Калужской области автобус, перевозивший в оздоровительный лагерь группу детей, протаранил легковой автомобиль Hyundai.

«По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автобусом Yutong, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением водителя 1996 года рождения», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее Прокуратура Якутии опубликовала фото с упавшим в обрыв вахтовым автобусом.