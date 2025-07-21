В Москве затопило МКАД

Дождем в Москве затопило участок МКАД, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Дорога в воде в районе рынка Садовод. В одном направлении автомобили не могут продолжить движение и остановились в огромной луже», — сообщает канал.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее в Москве затопило дороги после сильного ливня.