Момент падения автобуса с вахтовиками в обрыв попал на видео

Появилось видео с падением автобуса с вахтовиками в обрыв в Якутии

В Сети появилось видео с моментом падения вахтового автобуса с рабочими в глубокий обрыв в Якутии. Кадры опубликовал паблик «Авто14» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по видео, двигавшийся по дороге в темное время суток автобус с вахтовиками пробил ограждение и рухнул в обрыв.

Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года автобус «НЕФАЗ 4208-34» при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв. В ДТП погибли 13 человек, еще 20 были госпитализированы с травмами.

О том, что стало причиной ДТП, не сообщается.

До этого в Медынском районе Калужской области автобус, перевозивший в оздоровительный лагерь группу детей, протаранил легковой автомобиль Hyundai.

«По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автобусом Yutong, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением водителя 1996 года рождения», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее на видео попал момент наезда каршеринга на мужчину в Нижнем Новгороде.