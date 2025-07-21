На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутии отменят мероприятия и объявят траур из-за ДТП с вахтовиками

В Нерюнгринском районе Якутии 22 июля объявлен траур после ДТП с вахтовиками
true
true
true
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Власти Нерюнгринского района Якутии объявили 22 июля днем траура после аварии с вахтовиками на территории ГОК «Денисовский». Об этом сообщается в Telegram-канале властей муниципального района.

Как сообщили в районной администрации, в день траура будут приспущены государственные флаги. Во всех населенных пунктах призвали отменить развлекательные и спортивные мероприятия.

Из-за трагедии в районе также ввели режим чрезвычайной ситуации. Руководство муниципалитета перевели на круглосуточное дежурство. Компании «Колмар», в которую входит ГОК «Денисовский», рекомендовали оказать поддержку семьям участников ДТП.

Трагическая авария произошла ночью 21 июля. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса «НЕФАЗ» не справился с управлением, транспорт съехал с дороги и перевернулся — 13 пострадавших спасти не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Ранее автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами