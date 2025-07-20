Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

На МКАД на юго-западе Москвы произошла массовая авария, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 45 км МКАД (после пересечения с Ленинским проспектом) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено на протяжении 3,7 км и призвали водителей искать пути объезда. По данным сервиса Яндекс Карты на 18:45 мск, пробка в районе места начинается за развязкой МКАД и Профсоюзной улицы, в районе метро Тютчевская. Пользователи сервиса сообщают, что ДТП произошло в среднем ряду.

До этого в Калужской области автобус, который перевозил детей в оздоровительный лагерь, врезался в автомобиль Hyundai и вытолкнул его в кювет.

Ранее в районе Крымского моста образовалась рекордная пробка длиной 22 км.