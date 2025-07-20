Путин заявил, что закупка автомобилей за рубежом ведет к потере суверенитета

Если Россия не будет производить автомобили, а только закупать, она утратит конкурентоспособность, а затем и суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы должны говорить о технологической независимости. Одни потребляют — другие производят. И это большая группа товаров. И если мы будем вс покупать за нефть и газ, тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность. А за ней и суверенитет», заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о пути российского автопрома.

Глава государства напомнил, что еще с 1990-х годов, когда был назначен премьер-министром, был противником идеи того, чтобы перестать поддерживать российский автопром и закупать исключительно зарубежные машины, либо только организовать их сборку в России.

Ранее Владимир Путин назвал обязанностью поддержку российского автопрома.