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Автомобиль, квадроцикл и питбайк расстреляны неизвестным под Санкт-Петербургом

Под Санкт-Петербургом неизвестный расстрелял машину, квадроцикл и питбайк
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Светлана Шевченко/РИА Новости

В поселке Ропша Ленинградской области неизвестный расстрелял автомобиль, квадроцикл, питбайк и снегоболотоход, припаркованные на дачном участке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«На месте происшествия полицейскими обнаружены поврежденные пулями автомобиль «Рено Дастер», квадроцикл, питбайк и снегоболотоход, принадлежащие заявившему о происшествии. Материальный ущерб оценен в 408 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Полицейские изъяли с места происшествия шесть гильз от патронов для огнестрельного оружия. Владелец поврежденной техники предположил, что причиной обстрела стал конфликт с соседями, которым не нравился шум квадроциклов. Полиция начала розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества.

Ранее москвичка помогла роботу, застрявшему на проезжей части.

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