Несовершеннолетняя девушка выпрыгнула из авто на ходу в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре несоверешннолетняя пассажирка на ходу выпрыгнула из авто

В Комсомольске-на-Амуре 15-летняя девушка выпрыгнула на ходу из автомобиля после ссоры с подругой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Хабаровского края». Инцидент произошел рано утром 20 июля.

«15 летняя пассажирка авто Honda Fit Hybrid, которое двигалось по улице Лазо, со стороны Северного шоссе в строну Водонасосной, во время движения открыла дверь и выпрыгнула на проезжую часть», — отмечается в сообщении.

Женщина-водитель, которая везла двух девушек-подростков, рассказала, что они ссорились между собой. В процессе ссоры одна из них открыла дверь и выпрыгнула из машины. Несовершеннолетняя пострадавшая госпитализирована с травмами.

До этого неизвестный расстрелял автомобиль, квадроцикл и питбайк в СНТ под Санкт-Петербургом.

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