Появились подробности ДТП в Крыму, при котором людей выбросило из машин

В Крыму при ДТП два человека не выжили, еще пятеро пострадали

В ДТП на западе Крыма около поселка Черноморское два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

По его данным, авария произошла на трассе из поселка в Евпаторию примерно в 20:30. Около села Наташино «ВАЗ-2105» поворачивал налево, но не уступил дорогу ехавшему по встречной полосе автомобилю Mitsubishi.

До этого стало известно, что при этом ДТП одну из машин отбросило в сторону, после чего она загорелась. Находившиеся в автомобилях люди вылетели из транспортных средств. Среди пострадавших был ребенок.

А в Гунибском районе Дагестана днем перевернулся автобус со школьниками. Большая часть детей в аварии с УАЗом отделались ушибами и ссадинами, но двое подростков получили более серьезные травмы. На момент ДТП в салоне находились 20 детей в возрасте от семи до 15 лет. По последним данным, при аварии пострадал 21 человек, 18 из них — несовершеннолетние. По факту инцидента была организована проверка.

Ранее в Омской области два большегруза вспыхнули в момент ДТП и попали на видео.