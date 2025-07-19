В Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика

МВД: четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика в Кемеровской области

Четыре человека погибли в результате аварии с участием фуры в Кемеровской области. Об этом сообщило Главное управление министерства внутренних дел РФ по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло на 74-м км автомобильной дороги Белово — Коновалово — Прокопьевск. Примерно в 10:00 по местному времени (6:00 мск) грузовой автомобиль «КамАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в двигавшуюся по ней легковую машину ВАЗ-2110.

«В результате <...> 19-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что за рулем фуры находился 44-летний мужчина.

На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа отдела МВД РФ «Прокопьевский». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 164 УК РФ. Речь идет о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее в Нижегородской области при падении автомобиля в реку погибли четыре человека.