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Петербуржец на скорости влетел в припаркованные машины, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как автомобиль протаранил машины на парковке
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В Петроградском районе Санкт-Петербурга водитель врезался в припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Не для всех петербуржцев сегодняшнее утро оказалось добрым. Владельцы машин на улице Подковырова обнаружили свои «ласточки» разбитыми», — говорится в сообщении.

Пострадавшие предполагают, что в момент ДТП водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по улице с односторонним движением в обратном направлении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в припаркованные машины. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, после произошедшего виновник ДТП оставил свой транспорт и сбежал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель на легковом автомобиле спровоцировал массовое ДТП.

Ранее на МКАД ДТП парализовало движение.

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