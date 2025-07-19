На МКАД ДТП парализовало движение

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 107-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе ДТП движение автомобилей затруднено на 1,3 километра. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными на проезжей части, а также выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве наказали водителей BMW и Mercedes, которые подрались на проезжей части на фоне Кремля. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей: одному водителю выписали штраф, второго — арестовали на десять суток.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом один из водителей пытается остановить драку. На записи также слышно, как автомобилисты сигналят нарушителям.

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