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Автоюрист объяснил причины ужесточения правил ПДД по перевозке детей

Юрист Воропаев: изменение правил ПДД по перевозке детей нужно для безопасности
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Sergii Kozii/Shutterstock/FOTODOM

Изменение правил перевозки детей в автомобиле необходимо для обеспечения безопасности маленьких пассажиров. Об этом в интервью RT заявил автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

«В первую очередь эта четкость все-таки направлена на обеспечение безопасности детей. Потому что ранее размытые нормы позволяли использовать различные адаптеры для ремней и так далее», — заявил он.

По словам юриста, размытые нормы сильно сказывались на безопасности. При авариях, по словам Воропаева, системы не обеспечивали полную безопасность. Дети получали травмы и другие повреждения, которые в некоторых случаях могли быть несовместимы с жизнью. Именно поэтому в правительстве РФ решили четко обозначить, что должно представлять из себя удерживающее устройство.

До этого в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей.

В марте текущего года в России заговорили об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. Какие правила действуют сейчас, на сколько могут вырасти штрафы, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобиле и как грамотно подобрать автокресло — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.

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