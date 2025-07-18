«Шерстяной арбузер»: в Дагестане котенок не давал женщине уехать на работу

На видео попало, как в Дагестане котенок не давал уехать на работу женщине

В Дагестане котенок долго не давал женщине уйти на работу. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Шерстяной арбузер пытался залезть в машину, пепегораживал проезд, в общем, всем своим кошачьим видом показывал, что теперь он ее котик. Надеемся, что так оно и случилось», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как котенок постоянно лез к женщине, которая пыталась уехать на автомобиле.

До этого сообщалось, что в Подмосковье лося, спасенного после аварии, так и не привезли в Лосиный остров. Медики решили отправить пострадавшее животное в клинику в Дмитровском районе. У него зафиксировали многочисленные переломы тазовых конечностей.

Ранее бутовских коз временно разместили в конно-спортивном комплексе в Ступино.