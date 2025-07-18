В Москве Садовое кольцо закроют 19 июля

В Москве 19 июля перекроют для проезда Садовое кольцо. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Напоминаем, что завтра будет временно закрыто Садовое кольцо с 10:00 и до 20 июля 03:00 в связи с мероприятиями «Олимпийская Москва» и «Большой фестиваль бега». Для поездок в центр города рекомендуем использовать метро», — говорится в публикации.

Также будет ограничено движение и парковка на нескольких улицах, прилегающих к Садовому кольцу. В частности, не получится подъехать к ТЦ «Атриум», Курскому вокзалу, Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая и т.д.

До этого сообщалось, что ДТП с участием пяти автомобилей затруднило движение на Бережковской набережной.

«Пять автомобилей столкнулись на Бережковской набережной в районе дома 14, перекрыто три полосы. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в публикации.

По информации канала «Агентство «Москва», на месте автомобильной аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

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