На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве Садовое кольцо закроют 19 июля

В Москве закроют для проезда Садовое кольцо 19 июля
true
true
true
close
ЦОДД

В Москве 19 июля перекроют для проезда Садовое кольцо. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Напоминаем, что завтра будет временно закрыто Садовое кольцо с 10:00 и до 20 июля 03:00 в связи с мероприятиями «Олимпийская Москва» и «Большой фестиваль бега». Для поездок в центр города рекомендуем использовать метро», — говорится в публикации.

Также будет ограничено движение и парковка на нескольких улицах, прилегающих к Садовому кольцу. В частности, не получится подъехать к ТЦ «Атриум», Курскому вокзалу, Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая и т.д.

До этого сообщалось, что ДТП с участием пяти автомобилей затруднило движение на Бережковской набережной.

«Пять автомобилей столкнулись на Бережковской набережной в районе дома 14, перекрыто три полосы. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в публикации.

По информации канала «Агентство «Москва», на месте автомобильной аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге байкер жестко влетел в велосипедиста в день его рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами