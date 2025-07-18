В Москве ДТП с участием пяти автомобилей парализовало движение транспорта

В Москве на Бережковской набережной столкнулись пять машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пять автомобилей столкнулись на Бережковской набережной в районе дома 14, перекрыто три полосы. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.

По информации канала, на месте автомобильной аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Москве водитель ехал на разбитом Lexus без крыши.

«На самом деле у этой машины непростая судьба. Год назад во время урагана на нее упало дерево. Владелец Илья, конечно, расстроился, но думал восстановить внедорожник. Только с деталями вышла проблема, и страховая сказала, что упавшее дерево — это не страховой случай, потому что оно вырвано с корнем», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели на видео поездку на Lexus. На кадрах видно, что автомобиль сильно поврежден: у транспорта смят кузов, практически отсутствует крыша и лобовое стекло.

Ранее бетонная стена упала на автомобиль уфимца, и это попало на видео.