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Видео: в Петербурге байкер жестко влетел в велосипедиста в день его рождения

В Петербурге байкер сбил велосипедиста в день его рождения и попал на видео
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В Петербурге байкер влетел в велосипедиста на дороге прямо в день его рождения. Об этом сообщает 78.ru.

«Мотоциклист, выскочивший из-за автобуса, сбил пересекающего проезжую часть в неположенном месте велосипедиста – 27-летнего молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. У мотоциклиста в результате аварии лишь незначительные повреждения, удар на себя принял мотоцикл», — говорится в публикации.

Брат пострадавшего заявил, что претензий к байкеру не имеет, поскольку вся его семья экстремально катается на велосипедах. Отмечается, что пострадавший спешил отмечать день рождения.

До этого в Москве легковой автомобиль сбил велосипедиста.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель легковой машины увеличивает скорость и сбивает велосипедиста, который едет впереди. На записи также заметно, как в момент ДТП москвич несколько раз переворачивается на проезжей части.

Ранее водитель Toyota на скорости провалился в котлован на западе Москвы.

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